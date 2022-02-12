Gediz MYO’dan “Afet Farkındalığı” projesine destek

Gediz Meslek Yüksekokulu'nun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ortağı olduğu ve Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği tarafından yürütülen Afet Farkındalığı ve Eğitimle Kazanarak Engelimi Aşıyorum projesine destek verdiği açıklandı.

Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, verilen destek kapsamında 15 adet düz dikiş makinesi, 2 adet overlok makinesi, 1 adet endüstriyel ütü Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneğine proje süresince tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, gerçekleştirilecek projede engelli ve engelli yakınlarına temel dikiş eğitimi verilecek. Eğitim sonrası, olabilecek bir afette kullanılmak üzere oyuncak görünümlü afet battaniyeleri üretilecek. Üretilen battaniyelerden 450 adedi AFAD’a, 450 adedi Kızılay’a ve 100 adedi sevgi evlerine dağıtılacak.

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