Kütahya'da 'indi bindi' 20 TL oldu

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.

Talebin belediye meclis toplantısında görüşülmesinin ardından taksimetre açılışı 7 lira, kısa mesafe ise 20 lira oldu.

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