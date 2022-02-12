Gediz’de “Yolu iyilik olsun” kampanyasına destek

Vakfın “Yolun iyilik olsun” sloganı ile Kütahya il çapında başlattığı yardım kampanyasına, Gediz Fatih Camii 46 yaş Kur’an Kursu öğrencileri de destek verdi.

Öğrenciler, Suriye’de ki mazlum ve mağdur kardeşlerine destek olmak üzere harçlıklarıyla biriktirdikleri 2 bin 430,85 TL parayı, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan’a, teslim ettiler.

Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan, “Topladıkları yardımı teslim etmek üzere İlçe Müftülüğüne gelen Kur’an Kursu öğreticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize kampanyaya destekte bulunma hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yavrularımıza iyiliğin çoğaltılması yolunda bir ömür diliyorum” dedi.

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