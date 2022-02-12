Kütahya’daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu bir aracın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Plakası belirlenen araç Kütahya girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan İ.B., F.S., R.Ş. ve E.Ç. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 105,42 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., F.S. ve E.Ç. serbest bırakılırken, R.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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