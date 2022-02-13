Kaymakam Özgür Pelvan’a veda yemeği

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Ankara’ya ataması yapılan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakamı Özgür Pelvan onuruna verilen veda yemeğine Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı. Yemekte Kaymakam Pelvan’a çeşitli hediyeler sunuldu.

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