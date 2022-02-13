Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyündeki bir kahvehanede odun ateşinde hazırlanan çay, tiryakilerine eşsiz bir lezzet sunuyor.

Hasanlar köyünde yaklaşık 22 yıldan beri kahvehane işleten Aziz Işık, artan elektrik ve tüp gaz fiyatlarının yüksekliği ve müşteriye daha güzel çay sunmak amacıyla çay kazanını odunla ısıtma sisteme geçirerek çayı odun ateşinde pişirmeye başladığını söyledi. Işık, “Bir yıldan bu yana müşterilerime gerçek çay lezzetini tattırmak amacıyla odun ateşinde çay pişirmeye başladım. Odun ateşinde demlenen çayın lezzetini tadan müşteriler ikinci çayı istiyor. Köyümüze 4 kilometre uzaklıkta olan ilçemizden ve çevre köylerden çay içmeye kahvehaneme geliyorlar. Çünkü insanlar odun ateşinde iyi demlenmiş sıcak bir çay içmenin keyfini yaşamak istiyor” dedi.

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