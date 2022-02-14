Tavşanlı'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Sürücü, son anda araçtan inerek kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gelen sürücü Cihad Ö. idaresindeki 43 EH 964 plakalı otomobil seyir halindeyken ilçeye 12 km kala bir anda alev aldı. Sürücü ise alevlerin yükselmesi ile son anda kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek, söndürdü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları biten otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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