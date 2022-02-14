Simav’da “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kursları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kursları

İHA

Kütahya'nın Simav İtfaiye Müdürlüğü'nce düzenlenen, "Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği" kurslarının devam ettiği bildirildi.

Simav’da “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kursları

Kütahya’nın Simav İtfaiye Müdürlüğü’nce düzenlenen, “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kurslarının devam ettiği bildirildi.
Güzelyurt Köyü merkezli Dağardı yöresindeki köylerdeki vatandaşların katılımıyla geçen yıl başlatılan Gönüllü İtfaiyeci Yetiştiriciliği Kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Simav İtfaiye Müdürü Erol Ersoy, “Belediye Başkanımız büyük destek verdiği programımızı bu kez Kırvadi bölgesinde bulunan köylerde yaşayan bay ve bayan vatandaşlarımızın Hisarbey merkezli düzenlediğimiz 3. etap Gönüllü İtfaiyecilik Kursumuza katılımıyla gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahyasporlu stoper Konuksever rekora gidiyor
YEREL HABERLER Kütahyasporlu stoper Konuksever rekora gidiyor
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
Domaniç’te çiftçi eğitim toplantısı
YEREL HABERLER Domaniç’te çiftçi eğitim toplantısı
Tavşanlı'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
(ÖZEL) "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" öğrencisi olabilmek için ter döktüler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı mütevelli heyeti üyesi Alper Güzel: "Deneyap öğrencilerimizden beklentimiz, Teknofest'te boy göstermeleri ve orada almış oldukları eğitimlere uygun yarışmalara katılmaları"
YEREL HABERLER (ÖZEL) "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" öğrencisi ...
Simav Jeotermal Sera TDİOSB’de bin 500 kişiye istihdam imkanı
YEREL HABERLER Simav Jeotermal Sera TDİOSB’de bin 500 kişiye ...
Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu
YEREL HABERLER Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu
Simav’da Satranç Aday Hakem Kursu
YEREL HABERLER Simav’da Satranç Aday Hakem Kursu
Karatede Türkiye finalistleri belli oldu
YEREL HABERLER Karatede Türkiye finalistleri belli oldu
Simav’da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER Simav’da ahşap binada çıkan yangını vatandaşlar ...
Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza
YEREL HABERLER Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ...
Sol bek Ali Eren Belediye Kütahyaspor’ da
YEREL HABERLER Sol bek Ali Eren Belediye Kütahyaspor’ da
Tavşanlı’da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek
YEREL HABERLER Tavşanlı’da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi ...
Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi
YEREL HABERLER Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi
Simav’da öğrenciler, “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi
YEREL HABERLER Simav’da öğrenciler, “İyi ki Varsın Eren” filmini ...
Kaymakam Özgür Pelvan’a veda yemeği
YEREL HABERLER Kaymakam Özgür Pelvan’a veda yemeği
Kütahya’daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kütahya’daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Emet’te motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Emet’te motosiklet hırsızları yakalandı
Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar ...
Hisarcık’ta “Ödüllü sınıf” projesinin 1. aşaması tamamlandı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta “Ödüllü sınıf” projesinin 1. aşaması ...
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu
YEREL HABERLER Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden ...
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş’ta köy ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş’ta köy ...
Gediz’de “Yolu iyilik olsun” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Gediz’de “Yolu iyilik olsun” kampanyasına destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.