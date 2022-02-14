Simav’da “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kursları

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Kütahya’nın Simav İtfaiye Müdürlüğü’nce düzenlenen, “Gönüllü İtfaiyecilik Yetiştiriciliği” kurslarının devam ettiği bildirildi.

Güzelyurt Köyü merkezli Dağardı yöresindeki köylerdeki vatandaşların katılımıyla geçen yıl başlatılan Gönüllü İtfaiyeci Yetiştiriciliği Kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Simav İtfaiye Müdürü Erol Ersoy, “Belediye Başkanımız büyük destek verdiği programımızı bu kez Kırvadi bölgesinde bulunan köylerde yaşayan bay ve bayan vatandaşlarımızın Hisarbey merkezli düzenlediğimiz 3. etap Gönüllü İtfaiyecilik Kursumuza katılımıyla gerçekleştirdik” dedi.

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