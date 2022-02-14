Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya'da, Covid19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Buna göre, Kütahya’da 2228 Ocak haftasında vaka sayısı her yüz bin kişide 601,37 iken, bir hafta sonrasının verileri, yüz binde 327,03 oranında arttı.

Kütahya’da haftalık toplam vaka sayısı 5 bin 500’ü aştığı kaydedildi.

Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

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