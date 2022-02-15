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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlim Meclisi Sohbetleri'nde 50. program

İHA

İlim Meclisi Sohbetleri'nde 50. program

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, ayrıca Türkiye’nin değişik akademisyenlerin konuk edildiği ve internet üzerinden düzenlenen İlim Meclisi Sohbetleri'nin 50. programı gerçekleştiridi.
Konuyla ilgili olarak İlçe Müftüsü Erkan Karaca, “İlçe müftülüğü olarak sosyal medya çalışmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda din görevlilerimizin katılımıyla haftalık olarak gerçekleştirdiğimiz İlim Meclisi Sohbetleri'ne 14 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olduk. İkili canlı yayın programıyla önemli konuları halkımıza arz ettik. Vatandaşlarımız programa teveccüh gösterdiler ve şimdiye kadar 30 binin üzerinde izlenme aldık. Son derece başarılı ve faydalı bir çalışma oldu. Program sayesinde istisnasız her hocamız halkımızla buluşup mekana bağlı kalmadan sosyal medya üzerinden mesajlarını vermiş oldular. Programın moderatörlüğünü üstlenen Üniversite Camii İmam Hatibi Gökhan Bozkurt hocamıza ve ilçe müftülüğümüzün değerli din görevlilerine şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

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