Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım

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Kütahya’nın Simav ilçesi Hasanören köyü halkı, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında bin 250 TL yardım topladılar.

286 nüfuslu Hasanören Köyü halkı İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında topladıkları bin 250 TL’yi Din Görevlisi Süleyman Özgenç aracılığı ile ilgili yerlere ulaştırılması için Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır'a teslim ettiler.

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