Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, "Milli Mücadele” konulu seminer

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Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 100.yıl etkinlikleri kapsamında “Milli Mücadele” konulu seminer verildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği'nin hazırlamış olduğu 100.yıl etkinlikleri kapsamında Şehit Selim Cansız İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen seminerde öğrencilere Milli Mücadelenin önemi anlatıldı.

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