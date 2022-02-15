Orman Bölge Müdürü Dündar, Gediz’de personel ile bir araya geldi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Gediz ilçesi Orman İşletme Müdürlüğünde personel ile toplantı gerçekleştirdi.

Gediz Mehmetçik Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantı Bölge Müdürü Birol Dündar başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve personelin katılımı ile yapıldı.

Bölge Müdürü Birol Dündar toplantıda çalışma prensiplerini aktardı ve personelin istek ve sorunlarını dinledi.

Bölge Müdürü Birol Dündar, ekip çalışmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, ‘”Zamanımızı çok daha etkili ve verimli kullanabilirsek başarıyı yakalar, hedeflerimize ulaşırız. Birlikte hareket etmenin gerekliliğini kavradığımız zaman, işlerimizi çok daha hızlı yapar ve programlarımızı zamanında gerçekleştiririz. Önemli olan sorun çıktığı zaman o sorunu en pratik ve verimli şekilde çözerek yolumuza devam edebilmektir” dedi.

Genel tanışma toplantısının ardından Bölge Müdürü Birol Dündar, Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar, program ve gerçekleşmelere dair bir toplantı gerçekleştirdi.

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