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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlim Meclisi Sohbetleri'nde 50. program sevinci

İHA

İlim Meclisi Sohbetleri'nde 50. program sevinci

Kütahya’nın Pazarlar İlçe müftülüğü tarafından başlatılan ve İlçe müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından internet üzerinden yayınlanan İlim Meclisi Sohbetleri'nin 50. programı yapıldı.
Konuyla ilgili olarak İlçe Müftüsü Erkan Karaca, “İlçe müftülüğü olarak sosyal medya çalışmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda din görevlilerimizin katılımıyla haftalık olarak gerçekleştirdiğimiz İlim Meclisi Sohbetlerine 14.05.2021 tarihinde başlamış olduk. İkili canlı yayın programıyla önemli konuları halkımıza arz ettik. Vatandaşlarımız programa teveccüh gösterdiler ve şimdiye kadar 30 binin üzerinde izlenme aldık. Son derece başarılı ve faydalı bir çalışma oldu. Program sayesinde istisnasız her hocamız halkımızla buluşup mekana bağlı kalmadan sosyal medya üzerinden mesajlarını vermiş oldular. Programın moderatörlüğünü üstlenen Üniversite Camii İmam Hatibi Gökhan Bozkurt hocamıza ve ilçe müftülüğümüzün değerli din görevlilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Cuma akşamları facebook platformu üzerinden yayınladığımız İlim Meclisi Sohbetlerinde daha nice programlarda buluşmayı temenni ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
Facebook platformu üzerinden yayınlanan İlim Meclisi Sohbetleri izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

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