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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ-TÖMER öğrencileri ile 7 kıta buluşması

İHA

DPÜ-TÖMER öğrencileri ile 7 kıta buluşması

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Meslek Yüksekokulu Bilim, Sanat Kültür ve Sağlık Öğrenci Topluluğu (ŞABİSKÜS) tarafından düzenlenen çevrimiçi programda DPÜTÖMER Öğrencileri konuk edildi.
Misafir öğrenciler; kültürlerini, dillerini ve ülkelerini Şaphane MYO Öğrencilerine tanıttı. Yapılan çevrimiçi programa birçok ülkeden TÖMER’de Türk Dili öğrenme eğitimine devam eden ve Fakültelerde okuyan öğrenciler katıldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) birçok ülkeden gelen yaklaşık altı binin üzerinde misafir öğrencinin bulunduğunu ifade eden Şaphane Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Salih Kalkan, “Misafir öğrencilerimizle Üniversitemiz ve Kütahya daha da renklenecek, şenlenecek ve adına yakışır şekilde kadim ve gözde şehirlerimizden birisi olacak. Üniversitemiz ve Şehrimiz TÖMER öğrencileri ile uluslararası bir konuma hızla yükselmeye devam etmekte. Misafir öğrenci arkadaşlarımızın var olması başta kültürel zenginliktir. Bu zenginliğin bize de zenginlik katacağına inanıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız hem bizden kültür alacaklar hem de bizim kültürümüze zenginlik katacaklar. Ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, savaşlar, hastalıklar ve çevre felaketleri yaşanmakta. Bugün insani bir dünyada yaşamanın güç olduğu dönemlerdeyiz. Tüm olumsuzlukların aksine ‘kardeşlik’ diyoruz” dedi.
Yapılan programın çok verimli geçtiğini de ifade eden Kalkan, “Şaphane Meslek Yüksekokul öğrencileri, TÖMER öğrencilerinin hayallerini dinledi ve misafir öğrencilerin samimi konuşmaları programda kardeşlik havasını arttırdı. Birlik ve beraberlik için dil, din, ırk farkının olmaması değil, gönüllerin bir olması gerektiği temennileri dile getirildi” diye konuştu.

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