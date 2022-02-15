Domaniç’te çiftçi eğitim toplantısı

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçi eğitim toplantısı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından ilçeye bağlı Çukurca beldesinde çiftçilere bitkisel üretim desteklemeleri ve gübreleme hakkında çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

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