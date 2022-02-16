Kütahya İl Özel İdaresi personeline afet farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce İl Özel İdaresi personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen afet farkındalık eğitiminde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere üç temel başlık altında toplandı.

Eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

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