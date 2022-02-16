Zafer OSB ve Simav Sera OSB için Ankara temasları

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve Zafer OSB Müdürü Hasan Göksel Ilgaz Ankara’da Zafer OSB 2. Etap altyapı çalışmaları, Simav Sera OSB’nin imar altyapı ihale süreci ile ilgili temaslarda bulundu.

Ankara’daki temaslarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak,” Sanayi Bölgeleri Genel Müdürümüz Fatih Turan, Daire Başkanımız Caner Koçoğlu ile görüşerek Zafer OSB 2. Etap altyapı çalışmalarını, Tarım Reformu Genel Müdür yardımcısı Muhsin Yazıcı ve Daire Başkanı Deniz Oruç ile Simav Sera OSB’nin imar altyapı ihale ile ilgili sürecini, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük beyle kurumumuzun işleriyle ilgili, hemşerilerimiz Su Ürünleri Genel Müdürümüz M. Altuğ Atalay ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Kadir Dinç beyi ziyaret ettik. Göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunarım” dedi.

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