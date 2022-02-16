Altıntaş’ta ikinci dönem eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde ikinci dönem eğitimöğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında öğrenci başarısının arttırılması ve okul güvenliği konuları üzerine yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Elvan Bozok, İlçe Emniyet Amirliği Komiser Yardımcısı Tolga Yolaçan, ilçe muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.