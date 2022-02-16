Gediz’de spora yetenekli öğrenciler keşfediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin devam ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi Gediz ayağı merkez belde ve köylerdeki tüm 5. sınıflarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.