KSBÜ-LÖSEV'den farkındalık etkinliği

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) LÖSEV Topluluğu öğrencileri tarafından, Çocukluk Çağı Kanser Gününde farkındalık çalışması yapıldı.

Öğrenciler, Cumhuriyet Caddesi'nde sarı ve turuncu balon dağıtarak, günün anlamını içeren bilgilendirici notlar ile farkındalık oluşturmaya çalıştı.

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