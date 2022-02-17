Teknik Direktör Ahmet Yavuz: "Takım moralinin en üst seviyede"

Belediye Kütahyaspor, Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Başkent Gözgözler Akademi FK’yı 51 gibi farklı skorla yenerek ligde 2. sıraya yükselen Belediye Kütahyaspor, bu hafta sahasında Artvin Hopasporu konuk edecek.

Cumartesi günü Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Takım moralinin en üst seviyede olduğu idmanda futbolcuların maçı kazanmak için hırslı oldukları gözlendi. Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde devam eden idmanda, sezon başından bu yana sakatlığı devam eden yıldız golcü Anıl Gir, idmanda yer alarak bireysel çalışmalara başladı.

Diğer taraftan Enes Nalbantoğlu ile birlikte İsmail Düzgün ve Ali Mert Işık dışında Belediye Kütahyaspor’un tüm oyuncuları idmanda yer aldı.

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