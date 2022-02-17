Simav Beyce köylülerinden İdlib'e yardım

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Kütahya'nın Simav ilçesi Beyce Köyünde İdlib için gerçekleştirilen yardım kampanyasında bin 175 TL toplandı.

Beyce Köyünde Kur'an Kursu öğreticisi Kadriye Ergün’ün Beyce Köyü halkı ile birlikte İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdiği yardım kampanyasında toplanan bin 175 TL Kur'an Kursu öğreticisinin eşi Mehmet Ergün aracılığıyla İdlib'te ulaştırılması için Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır'a teslim edildi.

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