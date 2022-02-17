Aslanapa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Aslanapa Belediyesi ile sendikanın Kütahya Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ile birlikte imzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerinde ve sosyal haklarında önemli oranda iyileştirme yapıldığını belirten Sendika Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, ”Belediyemizin imkanları dahilinde güzel bir sözleşme imzaladık. Emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Gökhan Gürel'e, işyeri temsilcisi İlyas Ünalan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.