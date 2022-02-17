Kütahya’da Yönetici Gelişim Programı toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şubat ve Mart ayları Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı gerçekleştirildi.
İl merkezinde bulunan Anadolu İmam Hatip liseleri ve İmam Hatip ortaokulları Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Şubat ve Mart ayları toplantısı Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. İl Milli Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar başkanlığında yapılan toplantıya, Anadolu İmam Hatip liseleri ve İmam Hatip ortaokullarından okul yöneticileri katıldı. Toplantıda, " Türkiye’de okul yöneticiliğinin yasal, sosyal, ekonomik, politik durumu ve dünyada okul yöneticiliği" konusunun ele alındığı belirtildi.
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