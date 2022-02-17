Hisarcık’ta büyükbaş hayvan aşılama çalışmaları

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince büyükbaş hayvanlara şap, LSD ve brucella aşısı yapılmaya başlandığı bildirildi.

Veteriner Hekimler Cihan Şen ve Muhammet Güneş ile Veteriner Sağlık Teknisyeni Adem Tutuk tarafından sürdürülen ve 31 Mart’a 2022 tarihine kadar bitirilmesi planlanan aşılama çalışmalarında 5 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

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