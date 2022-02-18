Muhammet Arslantaş’ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

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Tahkim Kurulu, Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş’a Bergama Belediyespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça, bin 500 TL olan para cezasını da bin TL’ye indirdi.

Konuyla ilgili Belediye Kütahyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Muhammed Arslantaş’ın 3 maçlık almış olduğu men cezasına Kulübümüzün Tahkim Kuruluna yapmış olduğunu itiraz sonrasında oyuncumuzun 3 maçlık cezası 2 maça, bin 500 TL olan para cezası ise 1.000 TL’ye indirilmiştir” denildi.

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