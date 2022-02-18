Başkan Doğan: “Enflasyona karşı hemşerilerimizin yanındayız”

Emet Belediyesi'nce su tüketim bedelinde KDV oranının yüzde 8’den, yüzde 1’e düşürüldüğü bildirildi.

Su tüketim bedelinde yüzde 1’e KDV indiriminin uygulanmaya başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi yönündeki resmi gazetede yayınlanan kararının ardından, Emet Belediyesi olarak su tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürme kararını aldık. Temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmişti. Biz de bu noktada Emet Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olmak istedik. Vatandaşımız faturalarına baktıklarında su tüketimi ile ilgili toplam bedelin KDV’sinin yüzde 1 olduğunu görecekler. Enflasyona karşı hemşerilerimizin yanındayız” dedi.

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