Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Tepecik istikametine giden E.K. yönetimindeki 35zuf16 motosiklet ile direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaralı sürücü 112 Acil servis tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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