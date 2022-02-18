AFAD Müdürü Artun, Çavdahisar’da yanan evde incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Çavdarhisar ilçesinde iki gün önce çıkan yangında yanan ahşap evde incelemelerde bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, ilçeye bağlı Akpınar Köyünde iki gün önce çıkan yangın sonucu oturulamaz hale gelen Mustafa Bozkurt’a ait iki katlı ahşap evde incelemelerde bulundu. Müdür Artun, yangınla ilgili Köy Muhtarı Yılmaz Yıldırım’dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.