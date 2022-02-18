Kütahya’da Orman Yangınları Eylem Planı hazırlık toplantısı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 2022 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yangın Eylem Planları hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda Orman Bölge Müdürü Birol Dündar Başkanlığında ve Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı koordinasyonunda düzenlenen Yangın Eylem Planları hazırlık toplantısı, Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, İşletme Müdür ve Yardımcıları, her İşletme Müdürlüğünden birer İşletme Şefi ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile yapıldı.

Çıkabilecek orman yangınlarına etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, 2022 yılı Yangın Eylem Planlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususların masaya yatırıldığı ve değerlendirildiği toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olmak ve başarının sürdürülebilirliği için planlı olmak ve yangın öncesi alınması gereken her türlü teknik ve idari önlemleri belirlemek gerektiği üzerinde duruldu.

Yapılan toplantıda, olabilecek bir büyük yangında müdahale noktalarının, toplanma merkezlerinin, diğer kurum ve kuruluşların araç ve iş makinası desteklerinin nasıl ve nerede olacağı, gönüllü vatandaşların eğitimlerinin planlaması başta olmak üzere etkin ve hızlı orman yangını mücadelesi prensipleri üzerinde detaylı olarak değerlendirmeler yapıldı.

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