Emet Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı

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Kütahya’nın Emet ilçesinin içme ve sulama suyunu karşılayan Emet Göleti'nde doluluk oranının yüzde 70 seviyesine ulaştığı bildirildi.

İlçenin içme suyunu karşılaması yanında bin 30 dekar tarım arazisinin de sulamasına katkı sağlayan Emet Göleti'nin doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığı belirtildi.

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