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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu Dr. Salih Selman’ı konuk etti

İHA

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu Dr. Salih Selman’ı konuk etti

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu Bilim Sanat Kültür ve Sağlık (ŞABİSKÜS) Öğrenci Topluluğu, “Meslek Etiği ve Değerler Eğitimi” isimli programda hafız, doktor, sporcu Dr. Salih Selman’ı ağırladı.
Hafız, doktor ve sporcu olmasının yanı sıra Saint Joseph ve Çapa Tıp Fakültesi mezunu, 3 dil bilen ve operatör doktorluk gibi birçok alanda başarılı bir İlim ve Bilim insanı olması ile dikkatleri üzerine çeken Salih Selman, üniversite öğrencilerine başarılı olmak için tavsiyelerde bulundu.
Programında başta Kur'anı Kerim, Hadisi Şerif ve Kıssalar anlatan Salih Selman, babasından, ailesinde ve kendi hayatından verdiği meslek etiği ve aynı zamanda değer olgusunun önemini vurgulayan örnekleri öğrencilere aktardı.
Eğitim ve çalışma hayatında yaşadığı olumlu ve olumsuz yönleri çarpıcı bir şekilde ifade eden Doktor Selman, öğrencilerin yoğun ilgisi ve soruları ile karşılaştı.
Öğrencilere birçok konuda tavsiyede bulunan Selman, “Muhakkak zamanı iyi değerlendirmeniz, uyuma ve beslenmeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok çalışmayı, birçok uğraşı alanı edinmeyi, gönüllülük faaliyetlerine katılmayı, kitap okumayı, spor yapmayı, yeni öğrenmeleri, dünyevi ve uhrevi işleri aksatmayınız. Başarı bu şekilde kaçınılmaz olacaktır” dedi.

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