Kütahya’da anaç koyun keçi tespit ve aşılama çalışmaları

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, Kızılcaören, Doğalar ve Andız köylerinde anaç koyun keçi tespit işlemleri ile küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldı.

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