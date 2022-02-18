Domaniç´te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda TIR'ın kayması sonucu kapanan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışında, çok sayıda TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kapanan dağ yolu, karayolları ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-02-18 20:23:24



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