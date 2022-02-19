Kaymakam Karadağ öğrenci velileriyle bir araya geldi

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Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrenci velileriyle toplantıda buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli’nin de katıldığı Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında Gazi İlkokulu’nda gerçekleştirilen toplantıda, LGS sınavı, akademik başarıyı arttırıcı çalışmalar, velilerin öğrencileri ile ilgilenmeleri ve okulları ziyaretleri, öğrenciler hakkında idareden ve öğretmenlerden bilgi almaları, ödevleri, okudukları kitapları takip etmeleri ile ilgili konuların gündeme geldiği belirtildi.

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