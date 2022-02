DPÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Dünya Genç Üniversiteler sıralamasına girmeyi başardı.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından her yıl hazırlanan ve son 50 yılda kurulan üniversiteleri eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi başlıklar altında belirlenen toplam 13 ölçüte göre değerlendirdi. THE’nin açıkladığı Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında Türkiye’den aralarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin de bulunduğu 40 üniversite yer aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı 2020 yılı İzleme ve Değerlendirme Kriterlerinin belirtildiği Üniversite Raporlarında çeşitli başlıklar altındaki değerlendirmelerde önemli dereceler elde etti.

YÖK’ün Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon ve benzeri gelirlerin yıllık bütçeye oranına göre 110 devlet üniversitesinin arasında 92 üniversiteyi geride bırakan DPÜ, 18. sırada kendine yer buldu. Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısına göre hazırlanan sıralamada ise 84 üniversiteyi geride bırakan Dumlupınar Üniversitesi, 26. sırada yer aldı.

DPÜ ayrıca en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısına göre 67., Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranına göre 56., ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ArGe niteliği taşıyan proje sayısına göre 69., ArGe’ye harcanan yatırım bütçesi oranına göre 60., endüstri ile ortak yürütülen proje sayısına göre 66. ve endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesine göre 61. sırada yer aldı.

