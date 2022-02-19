Kütahya’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

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Kütahya’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya Belediyesi Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Tavşanlı Belediyesi yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak engelli bireylere hizmetin daha etkin ve verimli sunulabilmesi adına kurumların sağlayacakları ilave katkılar değerlendirildi.

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