Ereğli ve Emirgazi'nin belediye başkanları Kütahya'da

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Konya Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak ve Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Koçak ve Oprukçu’ya günün anısına fincan takımı hediye etti.

Başkan Işık’ın çalışmalarını başarılı bulduklarını ifade eden Koçak ve Oprukçu, Başkan Işık’a misafirperverliği için teşekkür etti.

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