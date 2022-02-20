Baba oğul aynı takımda futbol oynuyor

Kütahya Merkez 1. Amatör Küme C Grubu takımlarından Zığraspor’da baba oğul takımın başarısı için birlikte ter döküyor.

Kütahya Merkez Zığraspor’da forma giyen baba ve oğlunu görenler şaşkınlık yaşıyor. Zığraspor forması altında baba Abdullah Kaya (43) ve oğlu Oğuzhan Kaya (20) takımın başarısı için birlikte futbol oynamanın keyfini yaşıyorlar.

Zığraspor takımının değişmez oyuncuları haline gelen baba Abdullah Kaya orta sahada oynarken, oğlu Oğuzhan Kaya ise sol bek mevkiinde forma giyiyor.

İki yıldan beri oğluyla birlikte aynı takımda futbol oynadığını söyleyen baba Abdullah Kaya, "Oğlumla aynı takımda top koşturacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu sezon orta sıralarda mücadele eden Zığraspor’un başarılı olması için oğlumla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Babasıyla aynı takımda futbol oynamaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Oğuzhan Kaya, "Maçlarda babamla birbirimize adeta güç veriyoruz. Umarım babamla birlikte önemli başarılar elde ederek takımımızı hak ettiği yere taşırız” diye konuştu.

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