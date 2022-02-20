Yüzmede baraj seçmeleri tamamlandı Spor Eğitmeni Koray Akyol: "Hedefimiz Kütahya'dan Türkiye şampiyonları çıkarmak"

Kütahya'da, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ulusal Gelişme Projesi Ligi '1. Vize Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

TOKİ Mahallesi Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havzu'nda, hakem Ferah Kocanalbant'ın sunuculuğunu yaptığı açılış seremonisinin ardından seçmelere geçildi. Seçmeler, renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitmeni Koray Akyol, il seçmelerine 106 başvurunun yaptığı belirterek, "Kütahya İl Temsilciliğimizin faaliyet programında bulunan 20212022 sezonu yarışmalarında 11 ve 12 yaş Türkiye Yüzme Federasyonu baraj seçmelerini yaptık. Barajı geçen sporcularımız Kütahya adına bölge yarışmalarına katılacak. Ayrıca bu yarışlar içerisinde 7, 8, 9 ve 10 yaş kış teşvik yarışlarını yaptık. Burada çocukların tecrübe kazanmaları için daha iyi yüzmeleri için yarışma düzenledik. 13 yaş üzeri sporcularımızın milli takım geçme yarışmalarını yaptık.

Kütahya'da 106 başvuru var. 5 kulübümüz yarıştı. İlgi çok yoğun olması bizleri sevindirdi. Hedefimiz Kütahya'dan Türkiye şampiyonları çıkarmak" diye konuştu.

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