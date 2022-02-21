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DPÜ’de akademik yükseltme töreni

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

DPÜ’de akademik yükseltme töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.
Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Arife Yurdakul ve Ayşe Duran'a cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.

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