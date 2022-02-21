Gediz’de hububat çıkış kontrolleri

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede buğday ve arpada çıkış kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçe ve köylerinde ekimi yapılan buğday ve arpada çıkış kontrolleri yapıldı. Ayrıca ceviz ve lavanta üreticilerine budama, gübreleme hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.