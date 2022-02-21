Kütahya’da bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce Madde Bağımlılığı ile Mücadele çalışmaları kapsamında bağımlı ve yakınlarına verilen danışmanlık tedavi hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Bağımlılık Danışma Merkezi personeli, AMATEM personeli, Cumhuriyet Savcılığı, Kütahya Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri katılım sağladı.

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