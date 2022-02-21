Kütahya’da “Gönle Şifa Vakitler” isimli proje

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce, “Gönle Şifa Vakitler” adıyla başlatılan proje kapsamında ilk program bayan meslek dersleri öğretmenleriyle gerçekleştirildi.

Öğretmenler Ayşe Şasa’nın "Delilik Ülkesinden Notlar" kitabını tahlil etti. “Kıyamet günü, yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim” diyen Ayşe Şasa’nın, ‘Delilik Ülkesinden Notlar ’ isimli kitabı üzerinde gerçekleştirilen sohbette aile, hayatı anlamlandırma ve hakikat arayışı üzerine tahliller yapıldı.

Üç hafta sonra başka bir kitap tahlili buluşması gerçekleştirileceği belirtildi.

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