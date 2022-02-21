Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Endüstri 4,0 Atölyesi kuruldu

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Endüstri 4,0 ve Mesleki Eğitime Katkısı (EMEK) projesi ile Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine "Endüstri 4,0 Atölyesi" kurulduğu bildirildi.

Kütahya’da eğitim gören 283 öğrenci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstri 4.0 Atölyesini ziyaret ederek tanıtım faaliyetlerine katıldılar. Proje kapsamında 34 okul ve kurum temsilcisi Endüstri 4,0 atölyesini ziyaret etti.

Proje çerçevesinde Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hermes Porselen arasında staj protokolü oluşturuldu ve öğrencilerin uygulama eksiklikleri bu protokol ile engel ortadan kaldırıldı.



“Kütahya’da bir ilk”

Kütahya’da ilk defa bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine "Endüstri 4,0 Atölyesi" açıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Atölyemiz, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ve ilimize hayırlı olsun. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Endüstri 4,0 ve Mesleki Eğitime Katkısı (EMEK) projesi kapsamında açılan 21. yüzyılın gerektirdiği teknolojik alt yapıya sahip "Endüstri 4,0 Atölyesinin imkanlarından öğrencilerimizin en üst seviyede istifade edebilmelerini diliyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Endüstri 4,0 dönüşümü ile birlikte teknik bilgisi yüksek, makine ve bilgisayar dilinden anlayabilen, sorun çözebilen elaman ihtiyacının oldukça arttığına dikkat çeken Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Türkel Könül, “ Bunun sonucu olarak bir taraftan yeni istihdam alanları oluşurken diğer taraftan bu dönüşüme ayak uyduramayanlar için işsiz kalma riski de günden güne artmaktadır. Bölgemizde robotik kol teknolojisi ile üretim yapan işletme sayısı gün gün artmaktadır. Gerekli eğitimi alamayan gençlerimiz, işletmelerde istihdam edilememektedir. Okulumuz ElektrikElektronik Teknolojileri alanı mevcut atölyelerini, Endüstri 4,0 atölyesine çevirerek okulumuz öğrenme ortamlarını güncel teknolojiye uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.

Proje koordinatörü Gökhan Yaşar, "Projemiz kapsamında Kütahya Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışan 12 ElektrikElektronik Teknolojileri alanı öğretmeni ve 136 alan öğrencisi üç aşamalı teorik ve pratik eğitim aldı" dedi.

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