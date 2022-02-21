Şehit annesine son görev

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1994 yılında Hakkari'nin Çukarca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Genç'in annesi Necibe Benç, hayatını kaybetti.

Şehit annesi Necibe Genç, Vali Ali Çelik, Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Altıntaş ilçe protokolünün katıldığı cenaze namazı sonrası Beşkarış köyünde toprağa verildi.

Vali Ali Çelik, "Necibe annemize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

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