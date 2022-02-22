Emet’te "Milli Mücadele Gazi Emet" konulu konferans

Kütahya’nın Emet ilçesinde 27 Nisan Ceviz Dere Zaferinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında okullarda Emet Ceviz Dere Araştırma Derneğince (ECDAD) “Milli Mücadele Gazi Emet " konulu konferans verilmeye başlandığı bildirildi.
İlçedeki okullarda verilen konferanslarda ECDAD Derneği Başkanı Ali Duyan ve Dernek Genel Sekreteri Süleyman Özsu tarafından öğrencilere Milli Mücadele dönemi, hükümet baskını, Cevizdere Zaferi, Dr. Fazıl Doğan’ın çalışmaları anlatılıyor.
Konferanslarda düzenlenen mini yarışmalarda öğrencilere Emet Belediyesince Milli Mücadele dönemini anlatan kitaplar hediye ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.