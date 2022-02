Geleceğin yazarları Pazarlar'da yetişiyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği proje ile geleceğin yazarları yetişiyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında Pazarlar ilçesindeki ilkokullarında okuyan öğrenciler hikayeler yazıyor. Her öğrencinin yazdığı hikayeler yıl sonunda kitap haline getirileceği bildirildi.

Öğretmenler ve rehberlik öğretmenleri tarafından öğrencilere eğitimler veriliyor. Verilen eğitimlerde öğrencilere yazarlık konusunda nelere dikkat etmesi, konuyu nasıl ele alması ve hikayeleri şekillenmesinde dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda eğitimler veriliyor. Yıl sonunda minik öğrencilerin yazdığı hikayeler ayrı ayrı bir kitapta toplanacak.

Bu konuda açıklama yapan Pazarlar İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Emine Afra Ayyıldız, “Yazmak gerçekten çok rahatlatıyor. İçimizden geçen duyguları yazı ile anlatmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Ayrıca yazdığımız yazıların bir kitapta toplanacak olması bizleri daha fazla heyecanlandırıyor. Öğretmenlerimiz bizlere her türlü eğitimi verdikleri gibi bizlere destek oluyorlar. Tüm arkadaşlarım adına öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi

Pazarlar’da daha önce de farklı projeler gerçekleştiğini belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Mehmet Yüksel, "Geleceğin yazarları iş başında hikayelerini yazmaya başladılar. Yıl sonunda her öğrencinin bir hikaye olacak. Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği “Geleceğin yazarları yetişiyor” projesi ile okulumuzdaki öğrenciler hikayeler yazıyorlar. Ayrıca Öğretmenlerimiz ve Rehberlik öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize yazarlık konusunda nelere dikkat etmesi, konuyu nasıl ele alması ve hikayeleri şekillenmesinde dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda eğitimler veriliyor. Projeye destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

