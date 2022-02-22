Kaymakam Gökbunar’dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Aslanapa Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor.

Yapılan ziyaretlerde şehit ailesi ve gazilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.